富邦悍將江國豪14日投到第5局時突然發生右前臂緊繃提前退場，最終僅留下4.2局失1分的成績，經過休息後已無大礙，他透露，主要是因為新練的指叉球導致，投手教練郭勇志認為江國豪昨天表現不錯，他笑著說：「但就是力不從心。」

江國豪此役前3局沒被獅隊打者敲安，只讓林安可因觸身球保送上壘，4局上他遇上亂流，保送陳傑憲後被蘇智傑敲安，陳鏞基再補上二壘安打失掉1分。

5局江國豪續投，四壞球保送首棒打者黃勇傳，1出局後又保送開路先鋒邱智呈，投手教練羅曼上前詢問狀況後決定換投，由王尉永緊急接手投球任務。

總教練丘昌榮表示，江國豪右手前臂狀況不需要下二軍休養，主要是他多練了1顆指叉球，讓他有點抽筋、沒有力氣的情況，所以影響到控球。

江國豪表示，是在上次下二軍時多練這顆指叉球，「之前也有投過，只是沒那麼上手，因為自己近況不是太好，所以想說多練新球路，增加自己的武器球。」

先前在二軍時，這顆指叉球在一場比賽中可能只會出現1、2球，昨天使用較多，所以才會導致右前臂緊繃的情況，江國豪說：「昨天突然沒有握力，可能有些肌群以前比較沒用過，在練習時就多投一些，加強這些肌群。」

今天賽前，郭勇志也針對昨天江國豪的表現做討論，「他表現得不錯，就是力不從心，但相信以後這顆球也會成為自己的武器。」