桃園市司法園區司法公園日前啟用，該公園分為1、2期，1期工程完工啟用後，民眾大讚公廁相當美麗。（賴佑維攝）

桃園市司法園區司法公園日前啟用，該公園分為1、2期，1期工程完工啟用後，民眾大讚公廁相當美麗。不過2期工程因為土地所有權農田水利署與私人因傾倒廢棄物問題，尚未與桃園市府簽訂契約，未有進度。

司法園區2018年遷入中路重劃區，農田水利署桃園管理處配回土地4公頃，為活化土地，同意由市府分期開發，其中首期開闢為「司法公園」。桃園市工務局景觀工程科表示，考量附近有風禾、向陽公園等大型公園，司法公園低密度開發，主要以步道、街角廣場、夜間照明、景觀廁所、汽機車停車場為主。

原訂去年底就完工，景觀科說明，主因是基地喬木多，而開工時間在夏天，不利移植，為了保留原生種喬木跟提升喬木生存率，才會延長工期。此外基地面積較低，農水署不同意排水到大圳，才重新調整排水系統。工程4月竣工後，因為驗收相關缺失，還有平面停車場需要主體工程完工才能由交通局委外，9月才開放啟用。

至於2期工程進度，景觀科說，主要是農水署先前曾把土地承租給私人使用，因私人疑有傾倒廢棄物，與農水署打官司釐清，目前還不確定進度，因此無法尚未與農水署簽約。不過景觀科也說，2期工程在分區上是機關用地，因此會採低度開發。