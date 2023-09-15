台東縣政府促使歌仔戲藝人大合體，易淑寬（左三起）、狄玫、縣府副處長劉俊毅、黃香蓮、廖麗君（右二起）、楊懷民。（渥洛克企業有限公司提供）

黃香蓮表演，民眾紛紛上台獻花。（渥洛克企業有限公司提供）

易淑寬一展歌喉。（渥洛克企業有限公司提供）

歌仔戲天王黃香蓮與三位娘子易淑寬、廖麗君與狄玫再續前緣，在台東「那年，我們一起聽的歌」活動演出，重現歌仔戲風華，加上楊懷民的精湛演出，喚醒台東民眾記憶起中電視歌仔戲鼎盛時期的風光。

時隔25年沒有同台演出，黃香蓮一見昔日娘子第一句話就闖禍：「妳們怎麼都沒有好好保養，不是比我老就是比我胖！」當場惹惱娘子軍大發嬌嗔拒絕與她合影留念，直到她施展風流才子的纏功魅力，才把娘子們給哄得嬌笑連連開懷合影。

愛戲台勝過愛老伴的狄玫，台東演出隔天就有外台戲的邀約，接著就要飛往新加坡將近半個月的歌仔戲公演，她說：「我妹狄鶯常笑我台上一條龍、台下一條蟲，身體再不舒服難受，只要一上台就通體舒暢病痛全消。我真的很愛演歌仔戲，如果我人生的最後一刻是倒在舞台上，肯定是含笑而逝毫無遺憾。」

相較於黃香蓮、狄玫這兩位科班出身的前輩，廖麗君、易淑寬這兩位當家花旦，一個是被媽媽耽誤的歌星，一個是因為古裝扮相怡人，莫名被編入劇團。廖麗君說：「我媽是頗有名氣的外台小生， 在她的觀念中歌仔戲演員，不如武打女明星來的風光 ，所以從小她就有計劃的把我送去特技團學藝， 我跟她說我比較想學唱歌她不為所動，所以我剛開始參與電視歌仔戲演出，雖然演的是女主角，但都是由許亞芬姐姐在幕後配唱，直到《漢宮怨》才真正的是我自己又演又唱。」

易淑寬笑說：「因為我在楊團、葉團、黃團都有參與演出， 大家都以為我歌仔戲底子深厚， 其實我是20多歲才開始接觸歌仔戲， 但卻一直被視為是科班出生，麗君還有特技功底，我真的是土法煉鋼一邊演一邊學。 我人生中最重要的幾個關卡成名、生子、喪父都是在演歌仔戲期間發生的，所以， 歌仔戲對我來說真的有很特別的意義。」

演出當天最讓人豎立大拇指讚揚的，首推真正的正牌小生楊懷民，大家直到他演完下舞台，走樓梯時步履蹣跚，又無法彎腰換穿鞋子，根本沒人發現他是抱恙演出。原來，他因為長期照顧毛孩子導致腰部嚴重酸痛，又無暇好好休息恢復，表演當天正逢舊疾復發最為慘烈的時刻，「在台上我看到專程從台南、彰化來台東看我演出的粉友，開心到蹦蹦跳跳都沒啥感覺，一下了台那錐心的酸痛感，還真的是瞬間讓我這大俠還原變大蝦了！」

身為歌仔戲界有影響力的代表人物之一，黃香蓮期盼全台各地方政府能跟台東一樣，每年固定舉辦文化保留傳承的演出機會，這樣她們就可以年年聚會，不用再等25年了，黃帥用台語笑稱：「大家都有歲了，不要說25年啦，能年年看到老朋友猶原還在就是彼此的福氣了！」