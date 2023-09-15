新竹市長高虹安近日爭議纏身，今天傍晚在臉書發出影片，在影片中2度鞠躬致歉，並提到將約束市府首長，未報備不得與李忠庭往來；但新竹市議會民進黨團總召陳建名卻認為，高虹安是本末倒置，「最該約束的是李先生」，也想問高虹安市長私底下接觸李先生需要先報備嗎？

針對高虹安的道歉文，陳建名說提出3個問題，他認為新竹市政府的公務同仁，從來不會想要接觸李先生，而是誰賦予李先生這麼大的權力可以接觸干涉市政。而高虹安提到將約束公務同仁，但該約束的應該是李先生，也問高虹安，「你可以約束李先生嗎？」

其次，陳建名也說，針對外界質疑建商提供的名車、豪宅，高虹安仍隻字未提。根據公務人員廉政倫理，公職人員應利益迴避，這陣子外界已經討論很多，那請問高虹安坐的名車住的豪宅已經還給建商了嗎？

最後陳建名也提到，外界都很好奇，如果市府的公務同仁與李先生接觸都須報備，那身為新竹市最高首長的高虹安私底下接觸李先生需要先報備嗎？他認為，高虹安的道歉根本是本末倒置。

針對高虹安提到的「報備」，市府發言人徐千晴也補充說明，報備的意思是，原則上是禁止市府官員跟李先生或其他本人親友有任何的接觸，李先生及本人親友也不應該跟市府官員有任何的接觸，萬一在公開或私人場合等非預期的情況下有所接觸，就需要進行報備說明，嚴守分際。

民進黨新竹市立委參選人林志潔也指出，該要求的是李先生不是公務員，依據錢局長和媒體報導，是李先生主動邀約市府首長，意在介入人事和標案。在這種情況下，去要求公務員不得接近李先生，否則嚴懲，跟在通姦除罪化前，只會要求和處罰第三者，全然不去檢討那個最該反省的自家配偶，有何不同？錯都在別人，不在自己人？

林志潔也開給高虹安和幕僚團隊法律必讀清單，包括行政法規請詳讀《公務員廉政倫理規範》、《公職人員利益衝突迴避法》、《公職人員財產申報法》、《採購人員廉政倫理準則》；刑事法規請詳讀《貪汙治罪條例》、《政府採購法》、《政治獻金法》。