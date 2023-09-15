粿粿（左起）、任容萱、Lulu、庹宗康、夏浦洋今天出席節目開播記者會。（東森提供）

男星庹宗康今（15日）與Lulu（黃路梓茵）、任容萱、粿粿、夏浦洋一同出席新節目《山裡來了熊孩子》開播記者會，他與炎亞綸擔任班底的《來吧！營業中》入圍金鐘獎益智及實境節目獎，他透露得知當下，大家都蠻開心的。

因為炎亞綸前陣子捲入性醜聞風波，演藝工作全面喊卡，問到炎的近況時，庹宗康表示1個月前2人有見面，「我上次看到他時狀況OK啊。」也希望讓炎亞綸知道，他們這群好朋友一直都在。

對於哥哥庹宗華以夯劇《模仿犯》入圍本屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，庹宗康坦言還未跟他道恭喜，但表示戲播出後，不管圈內或圈外的朋友都激讚：「哇，庹宗華這次演的角色很厲害喔。」不過，在庹宗康心裡，哥哥戲演得好是應該的，「他本來就很愛演戲，本來就這麼厲害啊，可是後來我自己去看，也覺得真的厲害，怎麼可以演得那麼自然。」

他對哥哥的演技甘拜下風，直說在戲劇上的表演，永遠超越不了他，「看他演戲真的很感動。」所以對哥哥拿獎有信心？庹宗康笑回：「我希望，我待會還要去燒香。」

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