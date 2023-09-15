蕭煌奇加入愛之日常音樂節演出。（愛之日常音樂節提供）

蔡旻佑加入愛之日常音樂節演出。（愛之日常音樂節提供）

郭蘅祈（郭子）、黃韻玲、陳建騏發起的「愛之日常音樂節」今年邁向第5屆，13日宣佈將於11月18日在台中文心森林公園盛大展開且「門票免費」，郭子笑說：「是的，您沒有看錯！完全免費！因為我們希望在台中的第一次，可以讓台中之外的大家將門票錢轉化成來台中的旅費。」希望讓愛之日常的舊雨新知感受到滿滿的愛。

本屆參與卡司也備受矚目，郭蘅祈讚：「來愛之日常的歌手，都是最有愛的歌手！」他巧思將藝人分為白天的「樂團組」和晚上的「巨星組」，從下午3點開始，由金曲獎最佳團體＿「Crispy脆樂團」打頭陣，開啟音樂節序幕，緊接「郭子＆浮花樂隊」、「黃韻玲＆Arthur」、「恐龍的皮」，接力於下午熱力表演，要讓粉絲在陽光、草地、美食的愉悅氣氛中，輕鬆自在野餐並享受音樂。

向晚時分則派出高大英挺的DJ Ken Lin，帶來長達1小時的「80’s美好日常」DJ秀，將愛的粉紅泡泡音浪灑滿整座森林公園！而最重要的「巨星組」重頭戲，則由李千娜起手式、迎出蔡旻佑、彭佳慧、萬芳、蕭煌奇、戴愛玲；此外最特別的是，3位音樂總監黃韻玲、郭蘅祈、陳建騏屆時也將合體，組成的「霜淇淋」三人組，勢必將秋意上心頭的台中文心森林公園，增添多元、浪漫的節慶氣氛，鬧熱一整天。