國民黨總統候選人侯友宜昨（14）日啟程赴美，預計將拜會美方國會議員、重要智庫與僑界人士。他日前也接受英國《金融時報》記者席佳琳訪問，被問到這次訪美計畫時，他表示會要求拜登政府「說清楚」美國保衛台灣的承諾。

不過，侯友宜透過侯辦發言人黃子哲正式澄清，侯友宜不會在此次訪美之旅，要求美國政府對是否出兵防衛台灣一事做出表態，請外界無須誤解。

對此，前立委郭正亮今（15）日在《新聞大白話》表示，美國不希望人家的選舉把他扯進來，譬如賴清德上次說他當總統的目標就是要走進白宮，美國就不太高興。因為美國覺得讓你走進白宮那我跟中國的關係怎麼辦？他不喜歡這種感覺。

郭正亮提到，金融時報寫成說侯友宜要美國講明確，說你會不會支持我們？會不會出兵？這種問題就要他戰略明確，美國當然不會回答這種問題，所以為什麼侯辦會去澄清。

英國金融時報特派員席佳琳（Kathrin Hille）。（資料照片）

郭正亮直言，「這個問題坦白講你問我，我也不知道怎麼回答」，因為這是美國自己做決策，美國到時候決策會有很複雜的判斷，「你也不能夠說一定不會」，譬如韓戰的時候他就下來了。當然可以說現在的情勢，如果是台灣自己惹的，肯定他是不會出兵，就看發生戰爭到底是什麼情況。

郭正亮強調，因為那個地方很吵，所以（侯）沒有辦法回答得很好。可是為什麼（侯辦）急著要澄清？因為金融時報影響力蠻大的，一登出來，會不會讓在美國的人有一些感覺，說你是不是要逼問我？那個Feel就不太好。

「侯辦的澄清我認為是對的、有必要的」，郭正亮認為，「可是我覺得他應該再跟席佳琳講，因為席佳琳蠻重要的！」「說我們會安排時間，讓妳來做個專訪！席佳琳真的蠻重要的！這樣會比較圓滿」。