市議員曾煥嘉邀集交通局、養工處及板橋區公所等單位會勘，決議將約86餘平方公尺的公有地，規畫成免費機車停車格。（曾煥嘉提供）

新北市板橋區介壽街一處占地約86平方公尺的公有地，長期遭違規車輛占用，環境髒亂不堪，民代與地方里長聯合市府跨局處合作，將閒置空地畫設23個免費機車停車格，提供附近里民使用，疏解地方停車空間不足壓力。

市議員曾煥嘉接獲介壽里長陳慧敏反映，介壽街一處空地長年被人占用停車，還堆積廢棄物，加上夜間照明不足，居民擔心出入恐有安全上的風險，經曾煥嘉查證，土地歸屬新北市政府所有。

曾煥嘉邀集交通局、養工處及板橋區公所等單位會勘，考量該處為人口居住密集區，巷弄內機車停放空間不足，決議將此處占地約86餘平方公尺的公有地，規畫成免費機車停車格，供民眾使用，經過多次會勘及商議，終於完成環境改造。

養工處說明，工程經費約15萬元，先由公所刨鋪整平道路刨鋪整平，再由交通局規劃繪製23個路邊機車停車格（含身心障礙停車格1格）。曾煥嘉將爭取空間做為YouBike2.0停放點，增加里民通行便利性。

曾煥嘉表示，板橋的居住人口密度高，不止車輛停車是問題，民眾的運動休閒空間也有限，近年來協助里長整理閒置或是遭私人占用的公有地活化成停車場，或是簡易小公園，以最大效益活化公有土地應用，讓板橋居民生活更優質。