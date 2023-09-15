「小哥」費玉清2019年封麥引退，粉絲非常關心他的動態。不過即便費玉清離開螢光幕多年，仍熱心於公益，日前他也被「台灣貓狗聯合勸募平台」曝光，捐款100萬的善舉，此外，多年來他已累積捐款超過800萬，消息曝光，引起歌迷熱議。對此，費玉清的姐姐恆述法師接受《中時新聞網》訪問，除了大讚弟弟的善舉外，對於小哥的「復出計畫」也說出實情了。

獨/費玉清封麥4年「仍撒百萬助毛孩」 恆述法師鬆口他「復出計畫」

費玉清從小就很有愛心、喜歡小動物，恆述法師透露，「小哥以前每年都會有五、六百萬的預算捐給流浪動物，愛護小動物非常好！」不過，恆述還提到，「他(費玉清)以前在家裡養雞、鳥的，還把雞養在浴室，你看是不是很奇怪，哈哈哈」。此外，她也向小哥喊話，「希望他撥點錢到我的『自在禪基金會』，哈哈哈」。

恆述法師大讚費玉清低調行善。（游定剛拍攝）

話鋒一轉，恆述坦言，「小哥退休是對的，他太單純不適合在這複雜紅塵裡，剛出道演藝事業我幫他處理，他的生活就很簡單，除了演出後台，酒店、回家就這樣，從不跟信徒、達官貴人接觸」。

費玉清引退4年，粉絲仍關心他的動態。（游定剛拍攝）

對於費玉清復出可能性?恆述直言，「我看不可能了，因為他最後一次演唱會，講得很堅決，『你們(粉絲)不可能看到我復出了』，他說過這個話。」記者進一步詢問，「師父私下了解小哥復出可能性?」恆述則說，「不可能！啊呦！大家都年紀大了，誰像我是『沙漠的仙人掌』，我是不一樣，對人生是充滿奮鬥，他們都很靜態的，回歸人生、自然啊！」