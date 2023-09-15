2023桃園市第八屆桃園盃全國四級棒球錦標賽今日開幕，桃園市長張善政擔任開球儀式投手，為比賽揭開序幕。他表示，本屆賽事共邀120支隊伍，包括少棒48隊、青少棒36隊、青棒24隊、大專12隊，其中包括日本及韓國6支隊伍來台交流，不但是史上參賽隊伍最多，也是疫情後首度恢復邀請日韓參賽，鼓勵所有隊伍全力以赴，透過賽事切磋交流，讓棒球水準提高到更高層次，提升桃園棒球國際視野。

張善政提到，桃園多年來支持棒球運動發展，今年龜山國小獲世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽代表權，赴美參加世界少棒錦標賽榮獲季軍，而次青少棒組代表隊新明國中更奪世界冠軍；今年U18世界盃青棒錦標賽，中華隊也有許多傑出球員來自桃園。

他強調，未來不只希望提升桃園的棒球水準，每年也將持續投入人力和物力，讓桃園盃全國四級棒球錦標賽辦得更好，讓台灣成為名符其實的棒球王國。

教育局長劉仲成表示，第八屆桃園盃全國四級棒球錦標賽，大專組已於9月初熱身開跑，今日學生三級棒球賽事正式開打，青棒組於9月15日至20日、少棒組於9月19日至25日、青少棒組於9月20日至26日，分別在桃園市平鎮棒球場、中平國小棒球場、青埔運動公園棒球場、青埔慢速壘球場、大園國中棒球場、開南大學棒球場及大漢溪多功能草皮公園棒壘球場，陸續進行225場次的比賽，預計將有超過2400名球員同場較勁，歡迎各縣市棒球好手來桃園以球會友。

劉仲成也說，桃園盃全國四級棒球錦標賽獎金優渥，包括冠軍獎金20萬元、亞軍獎金12萬元、季軍獎金8萬元及殿軍獎金5萬元，各組還有教練獎、MVP、全壘打獎、打擊獎、打點獎等個人獎項，祝福參賽球隊旗開得勝，也歡迎喜愛棒球的民眾到場為球員們加油，相關賽事請至「桃園盃」全國四級棒球錦標賽粉絲專頁（https://www.facebook.com/taoyuan.baseball/）查詢。