這是中國吸收外資連續第3個月下降，比1至7月再下降1.1個百分點。

中國商務部官網下午發布這項數據，僅提到製造業、高技術製造業與服務業的一些行業實際使用外資金額增長比例，以及英國、加拿大、法國、瑞士、荷蘭、德國等國增長比例，未公布下降的行業與來源國。

中國商務部外資司負責人稱，1至8月全國實際使用外資出現下降主要有兩方面原因：

一是世界經濟恢復緩慢，全球跨國投資乏力。聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）「2023年世界投資報告」稱，2022年全球外國直接投資下降12%，今年仍面臨較大下行壓力。根據經濟合作暨發展組織（OECD）7月發布的報告，初步估計2023年第1季全球外商投資年減25%。

二是去年同期基數較大。2020至2022年的3年間，中國吸收外資實現持續穩定增長，2022年吸引外資規模已超過1.2兆元，再創歷史新高，3年平均增幅8.6%。去年前8個月實際使用外資金額也是歷史同期最高。

中國商務部外資司負責人並稱，外商投資是市場行為，「階段性波動是正常的」，既要看規模，也要看結構，既要看當下，也要看長遠。1至8月高技術製造業實際使用外資增長19.7%，引資質量持續提升；全國新設立外商投資企業年增33%，「充分體現了外商對於長期在華投資的信心」。

中國商務部外資司負責人還稱，前不久，中國國務院推出了「關於進一步優化外商投資環境加大吸引外商投資力度的意見」，聚焦外資企業的突出關切，推出了新一批24條針對性政策措施。相信在各方共同努力下，「中國將持續成為外商投資興業的熱土」。

據發布，中國商務部昨天在北京召開「全國穩外貿穩外資電視電話會議」。

會議指出，穩住外貿外資基本盤，完成全年目標任務，要用好政策空間，找準發力方向，多措並舉打好政策措施「組合拳」，著力抓好說明企業穩訂單拓市場、進一步優化外商投資環境等十項重點工作。

會議要求，商務系統狠抓政策落實、服務保障、宣傳培訓、風險防範等各項工作，全力以赴穩外貿穩外資，為推動經濟運行持續好轉提供有力支撐。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1120915