超思進口蛋爭議連環爆，民眾黨總統參選人柯文哲今晚出席東方領袖講座演講，炮轟陳吉仲對台灣的農業傷害太大，「他唯一會做的事情就是補貼，其他都不會」。柯文哲說，下一任的總統，誠實一點、不要貪汙，「雞蛋也貪汙、口罩也貪汙、疫苗也貪汙，每樣都貪汙，是在做什麼？能不能讓國家正常一點，不要貪汙」。

柯文哲今晚演講以創新、E化、AI驅動台灣新經濟為主題，他提及，新加坡、印度趁著疫情期間推動數位E化，可以節省人力成本跟時間，結果台灣在疫情期間什麼事情都沒做，沒有把危機作為轉機，甚至花22億元印製紙本三倍券，其實只要數位化，政府可以直接把錢撥進帳戶，哪有這麼困難。

柯文哲說，政治的核心是執行力，台灣的eID（數位身分證）推到一半，沒有決心再推下去，停掉了，丟10億就不見，浪費掉10億。他以愛沙尼亞為例，除了結婚、離婚、買房子不能在手機完成，其他事情透過手機都能完成。

柯文哲批評，缺水、缺地、缺工、缺人才，不是5年前就缺了嗎？現在還是缺，最近去南部看，沒有一個中小企業不抱怨缺工，現在連蛋都缺，所以政府不要講什麼偉大的理論，就只要做好基礎建設就好。

柯文哲指出，不要幻想一天改變國家，但是也不要幻想什麼都沒做這個國家會改變，智慧電網要做起來至少要5000億，哪有那麼簡單，這就是為什麼現在政府都在發錢。

柯文哲話鋒一轉痛斥，「一個陳吉仲對台灣的農業傷害太大，他唯一會做的事情就是補貼，其他都不會」，問題是，只有補貼怎麼解決長期的問題。

柯文哲最後總結，下一任的總統，誠實一點、不要貪汙，雞蛋也貪汙、口罩也貪汙、疫苗也貪汙，每樣都貪汙，是在做什麼？能不能讓國家正常一點，不要貪汙，認真一點，意識形態不要太強，當然，「聰明一點是比較好」。