同車廠的休旅車與廂型車碰撞後，休旅車飛落大排水溝內四輪朝天。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市大埔排水延和橋今天傍晚發生車輛飛落大排水溝的事故，同為三菱車廠的休旅車與廂型車碰撞後，其中休旅車撞破橋墩護欄後飛落大排水溝內，幸好休旅車駕駛僅擦挫傷，並無生命危險。

這起事故發生在今天下午5點23分，發生地點在彰化市埔內街287巷一帶的大埔排水堤岸道路與延和1號路口，事故車輛為三菱黑色休旅車與三菱銀色廂型車。

警方初步調查，57歲的許姓男子駕駛休旅車在大埔排水堤岸道路由東往西行駛，48歲的廖姓女子駕駛銀色廂型車在大埔排水延和1橋上由南往北行駛，兩車行車到路口時發生碰撞。

事故發生後，黑色休旅車撞破堤岸護欄後飛落大排水溝內，四輪朝天，車內的安全氣囊爆開，幸好休旅車駕駛許男僅四肢擦挫傷，並自行從車內爬出待援，廂型車駕駛廖女則因撞擊感到胸悶及受到輕微挫傷。

彰化縣消防局獲報派員到場，救護人員將雙方當事人送往秀傳醫院醫治，警方除在現場管制交通，也通知拖吊車到場盡速拖離事故車輛，事故雙方酒測值均為零。