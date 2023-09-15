瓜地馬拉總統當選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）所屬種子黨（Semilla）和當地媒體表示，一名種子黨籍政治人物昨天在墨西哥邊境附近遭到槍殺斃命。

根據當地媒體報導，曾在西部城鎮聖佩德羅內克塔（San Pedro Necta）披掛種子黨戰袍參選的拉米雷斯（Anibal Ramirez）在當地的道路襲擊事件中喪命。

法新社報導，種子黨領袖證實，與拉米雷斯同在皮卡上的妻子莫拉萊斯（Mercy Morales）也在襲擊中喪生。

種子黨議員耶南德茲（Ligia Hernandez）在社群媒體平台X上寫道：「拉米雷斯是個致力於改造社區的公民，他總是利用自己的聲量揭露腐敗。可惡的暴力行為今天奪走了他和妻子莫拉萊斯的生命。」

她還表示，種子黨要求將殺人凶手繩之以法。

自阿雷巴洛上個月出人意表地在總統決選中勝出後，瓜地馬拉當局已多次運用法律手段對付他和種子黨。

種子黨因被控涉嫌違規註冊，正接受由檢察總長波拉斯（Consuelo Porras）帶領的檢察機構調查。

阿雷巴洛曾將由檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）領導的調查行動稱為「持續進行的政變」，目的是要阻止他於明年1月就職。

波拉斯和卡魯奇切都在美國的「貪腐人士」名單上。

美國和美洲國家組織（Organization of American States）都認為檢方針對種子黨祭出的行動「反民主」。