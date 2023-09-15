桃園市長張善政15日視察社團法人愛鄰舍學園辦理的合作式中途班。（桃市府提供／蔡明亘桃園傳真）

為預防、追蹤與輔導中途輟學學生，桃園市教育局除辦理教師研習，也補助學校針對中輟復學及中輟之虞學生提供多元、適性化的課程及高關懷學生探索教育體驗課程。也配合教育部國民及學前教育署合作式中途班計畫，結合民間資源，由社團法人愛鄰舍協會提供「愛鄰舍學園」幫助孩子們漸進式適應學習生活。桃園市長張善政今前往視察，並表示未來會積極協助協會業務的擴充和成長。

張善政表示，教育局結合愛鄰舍協會辦理合作式中途班，提供學生安心就學、生活空間，而學園的孩子們洋溢可愛的笑容，看不出其背後辛苦的成長背景，顯然愛鄰舍的環境讓孩子們充分感受愛與關懷。感謝協會愛心付出，補足正統教育體系需補強部分，未來市府會積極協助協會業務的擴充和成長，讓協會公益行動進一步發揮，照顧更多桃園的孩子。

張善政指出，政府體系難以面面俱到，若體系外的公益團體願意協助，政府機關理當盡量挹注人力或物力資源，透過民間力量補強體系鞭長莫及的領域。今日參訪由愛鄰舍協會董事長林雄堅先生帶領的愛鄰舍協會，了解協會的工作內容與實績，20多年來累積的愛心非常可觀，令人十分佩服。

林雄堅分享，協會主要提供兒少、長輩及身心障礙者關懷服務，包含：「桃園市小衛星計畫-課後輔導班」、「實驗教育-愛鄰舍學苑」、「合作式中途班-愛鄰舍學園」等兒少服務工作；「幸福日間照顧中心」、「社區照顧關懷據點」等長輩服務工作；「幸福工坊小作所」則提供身心障礙者日間作業設施。未來協會希望加強中途生防範教育以及兒少服務工作向下延伸至國小一年級生，努力落實培育兒童青少年成為世代領袖的目標。

教育局長劉仲成說，108學年度起結合民間資源，由愛鄰舍協會提供愛鄰舍學園，輔導對象以本市國中七年級至九年級、國小三年級至六年級學生為主，並提供多元學習管道，包含長輩健康促進、影視訓練、舞台道具製作、餐飲料理、美髮、園藝等課程，幫助孩子們能夠漸進式適應學習生活，回歸原校或穩定就學直到畢業。

劉仲成指出，教育局與愛鄰舍學園合作以來，除110學年度升學率73％，其餘學年度升學率均為100％。111學年度該學園招收18位學生，112學年度招收15位學生，開學即滿招，學園結合社會資源，輔導因個人或環境因素造成無法穩定就學的學生，找回生命意義和生活目標。

此外，教育局也積極辦理中介教育，例如楊梅國中秀才分校設置慈輝班，招收以因家庭變故、家境清寒及家庭功能不彰而中輟或有中輟之虞的學生；另大溪區仁和國中、八德區大成國中及八德國中、龜山區大崗國中、復興區羅浮高中國中部等5校設置資源式中途班，透過抽離式及彈性化課程規畫，提供另類適性選擇。

教育局未來將持續透過跨網絡單位合作及民間資源引進，協助輔導國民教育階段無法穩定就學學生找到人生的自我價值，進而翻轉他們的未來，以「不放棄每一個孩子」，給予孩子最大的支持，透過許多「生命貴人」織搭支持的網絡，讓學童從逆風中蛻變成翱翔的堅毅少年。