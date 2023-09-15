英國通用動力（General Dynamics UK）正在與英國陸軍討論可能進一步訂購更新版的獵狐犬裝甲車（Foxhound），該公司表示Mk 2版本可能會包括混合動力（油電車）的版本，但不會變成標準車型，目前正在爭取參與英國陸軍新的載具專案。

⚡Hybrid-Electric technology will be tested on Jackal & Foxhound vehicles following investment from the MOD.



The tests will allow the @BritishArmy to assess the advantages of the tech, which could deliver military enhancements & sustainability benefits: https://t.co/4KGLOEh62E pic.twitter.com/u39RWsKCG1 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 23, 2020

據軍事新聞網《防務新聞》（DefenseNews）14日報導，英國過去在2012年購入了400輛獵狐犬裝甲車，以裝備步兵，主要用於阿富汗和伊拉克任務性質上的防地雷反伏擊需求，現在通用動力希望透過更新的獵狐犬裝甲車版本，將這個車型重新投入生產，以滿足「陸地機動管道」（land mobility pipeline）專案下的陸軍需求。

英國過去在2012年購入了400輛獵狐犬裝甲車，以裝備步兵，主要用於阿富汗和伊拉克任務性質上的防地雷反伏擊需求。（General Dynamics UK）

該公司的一位發言人表示：「現在言之尚早，但我們已經向英國陸軍介紹了Mk2型會是什麼樣子。討論過程相當熱絡，我們仍在等待確切的需求是什麼，我們希望獵狐犬裝甲車能夠成為一個候選者。」

在6月的國會答問中，採購部長卡特利奇（James Cartlidge）表示：「這個專案如果過了，那麼預計預計將力求交付4種類別的平台，」他說，除了輕型、中型和重型防護版本外，還有1種支援用的衍生型在願望清單上。

一個關鍵升級可能是安裝混合動力引擎，不過通用動力發言人表示，混合動力引擎可能不會成為獵狐犬裝甲車的標準配置，但可望成為車隊的一部分。

該公司曾於2020年獲邀參加英國國防部的一項協議，進行了一項電動驅動的獵狐犬裝甲車示範工作「我們已經完成了混合動力驅動的原型車，所以它相當成熟，」