東京大學教授松田康博於今率領東京大學「兩岸關係研究小組」訪團，拜訪民進黨中央黨，民進黨祕書長許立明表示，黨主席賴清德多次向選民擘劃國家治理的願景並且展現其對外政策的清晰主張及可預測性，都是這場大選相當關鍵的決定因素。

訪團與民進黨雙方針對2024台灣大選、兩岸議題、區域情勢及進行深入的意見交流。許立明針對當前民進黨在兩岸政策及國際外交立場進行充分說明，再次強調賴清德將延續蔡英文總統「四個堅持」的兩岸路線，並以和平四大支柱作為未來外交政策的藍圖，藉此確保台灣主權的穩固與茁壯。

許立明以近期賴清德作為總統特使身份出訪巴拉圭為例說明，出訪期間，穩健地展現做為未來國家領導人的風範，充分讓國際社會及民主夥伴國家信任賴主席可以作為未來國際及兩岸之間的穩定力量。

許立明表示，相較於其他候選人搖擺不定、模稜兩可的立場，賴清德也是目前最能夠清晰闡述其兩岸及外交立場的候選人。

此次會面時長達一個半小時，民進黨特別準備挺台灣的紀念品及台灣道地點心作為禮物，祝福東京大學「兩岸關係研究小組」訪團在台參訪順利，同時也希望持續對話，增進台日互相理解與交流。