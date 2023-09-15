立法院即將開議，資深媒體人陳揮文直言，陳吉仲階段任務已經完成了，因為無法止血，賴清德怎麼可能讓陳吉仲上去，由國民黨立委在那裏表演？不可能！陳吉仲應該是差不多了，陳吉仲保不住也不用保了，表現得這麼荒腔走板，鬧這麼大，擋不住了，陳吉仲就是走！

立法院即將開議，立法院長游錫堃今召集立法院黨團朝野協商研議開會日期，最終各黨團同意定22日舉行第10屆第8會期第1次會議（開議日），並在23日加開院會，與9月22日和26日合併為一次院會。9月22日也將邀請行政院院長陳建仁率同相關部會首長列席，提出有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項的專案報告並備質詢。

資深媒體人陳揮文在《新聞大白話》推測，陳吉仲應該是差不多了，一定會被做停損，賴清德處理是非常好的，這不會讓他延燒，賴清德怎麼可能讓陳吉仲上去，由國民黨立委在那裏表演？不可能！

立法院下禮拜開議，陳吉仲階段任務已經完成了，因為無法止血，雖然他是標準的小英男孩，「可是我相信蔡總統這時也會揮淚斬馬謖」，陳吉仲保不住也不用保了，表現得這麼荒腔走板，鬧這麼大，擋不住了，陳吉仲就是走！