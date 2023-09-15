韓國男團GOT7來自泰國的成員BamBam，在團體未續約但不解散的狀態下，仍活躍於當地綜藝，還有自己的節目《Bam Home》，日前他邀請女團MAMAMOO成員華莎當來賓，大聊兩人當4年半鄰居的糗事；原來BamBam曾被困在陽台，後來靠華莎幫助才脫困，當時兩人本來不認識，事發後兩人關係還變得更尷尬了。

BamBam所屬團體GOT7目前以成員各自發展為主，他偶爾回泰國探望家人外，其餘時間大多留在韓國繼續演藝事業；不久前他在主持的《Bam Home》中找來人氣女星華莎，提到曾經與華莎是鄰居，但彼此不認識僅知道對方是誰的程度，不過，在一個意外後她成了自己的救命恩人。

有一次中秋節左右，BamBam在陽台烤松茸吃，原本還覺得很悠閒又幸福，怎料，吃完後想要進屋內，才發現陽台鎖住了，想打給警消人員求救但很害怕，經紀人也放假無法聯繫，讓他很苦惱；不過，BamBam想起華莎是鄰居，透過共同朋友給了住處密碼，麻煩對方來救他。

恰好華莎在家裡，得知訊息後就到BamBam家把他救出，BamBam很感謝華莎但兩人其實不認識，不知道要說些什麼；沒想到在那之後，他們的關係變得更加尷尬，之後都會看看外面有沒有人才出門。許多粉絲得知BamBam和華莎私下互動都笑翻，但也很開心兩人現在是朋友了，更不是鄰居了，應該沒有那麼尷尬了。