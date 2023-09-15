以招牌蓮花指和口頭禪「Oh My God」一夕爆紅的慧慈，近年淡出演藝圈，不過近日她在街頭被捕獲，因為一個熟悉動作都被變，讓網友都驚呼好熟悉，但也發現過去總是不離身的布偶狗「Baby」消失了。

有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，並詢問「她是誰？」只見照片中的女子留著飄逸長捲髮，身穿粉色上衣搭牛仔褲走在路上，而她一手比蓮花指，另一手比讚，招牌動作讓網友秒認出，「OMG這是我的Baby~」、「慧慈保持的很好」，還有人發現她沒帶「Baby」出門，「沒有了北鼻，還是保持右手蓮花指，真的很神」。

慧慈近日在街上被捕獲。（圖／取自爆廢公社）

另外也有不少遇過她的人表示，她私下個性很可愛，「我上次在板橋車站看到她，真的沒什麼老，皮膚好白淨」、「她其實蠻有禮貌客氣，有次搭公車跟她同一班，會跟司機說辛苦你謝謝」、「我真的見過本人，手指確實是這樣，講話聲音也是真實的，但沒電視上浮誇」。

慧慈當年爆紅後，上遍各大綜藝節目，還和如花、好娜姬、湯尼陳等人組成團體「蘆薈雞湯」，不過隨著和如花鬧翻、團體解散，她也幾乎消失在螢光幕前，現43歲的慧慈，今年初接受媒體訪問時透露，坦言很想復出接通告。