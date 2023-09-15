（21:00更新路透獨家報導）美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）本月8日在社群媒體發文提及，中國國防部長李尚福已未公開露面2星期，引發國際媒體關注。易曼紐周五（15日）再指李尚福「無聲無息」進入第3周，懷疑他已遭軟禁。英國《金融時報》報導，美國官員透露李尚福因貪腐接受調查、恐遭免職；美國《華盛頓郵報》引述中、美消息人士說法指，李尚福即將丟官。周五晚間路透社再發獨家報導，10名知情人士透露，李尚福已因軍備採購貪瀆接受中國官方調查。
路透社周五獨家報導，中國1名地方安全官員、3名與中國軍方有直接聯繫的消息人士透露，針對李尚福的調查行動涉及軍事設備採購。路透社並未獲得與哪些設備受到詳查的詳細資訊。2名直接與軍方接觸人士則說，李尚福2017年至2022年主掌的中央軍委裝備發展部有8名高階官員也在調查之列，調查行動由紀律檢查委員會執行。中國外交部發言人周五向路透社表示不了解此事。中國國務院、國防部尚未回覆路透社的置評要求。路透社也未能與李尚福取得聯繫。
今年7月，裝備發展部發布通知稱開始「整肅」招標流程，徵求公眾舉報2017年10月李尚福出任部長以來違紀線索。軍方這舉動極不尋常。李尚福去年10月才卸任裝備發展部部長一職。
綜合路透社、英國廣播公司報導，65歲的李尚福今年3月獲任命為中國防長，最近一次露面是今年8月29日在北京出席「中非和平安全論壇」，到本周五為止已連續17天未現身。路透社14日引述越南官員說法率先報導，李尚福原訂9月7日、8日於中越邊境出席兩國年度國防合作會議卻臨時缺席，北京說法是「健康因素」。會議因此延期。
易曼紐上周二（8日）在社群媒體X發文指，中國中央高官從外交部長秦剛、火箭軍高層（司令員李玉超）到國防部長李尚福陸續消失，令人聯想到英國推理小說名家克莉絲蒂（Agatha Christie）名作《一個都不留》（And Then There Were None）情節。
周五易曼紐再發文分析，「李尚福3周以來未曾公開露面、音訊全無，越南行程缺席，現又傳未按安排會見新加坡海軍總長，因為他遭到軟禁了嗎？」，並引用莎翁名作《莎姆雷特》文句「丹麥有腐物」（“Something is rotten in the state of Denmark”）暗示狀況很不妙。易曼紐還稱「好消息是，聽說李已還清碧桂園房地產開發商抵押貸款」。
新加坡國防部官網稱，海軍總長屈堅文少將9月4日至9日訪問北京，會見中國海軍司令員董軍等海軍將領。知情人士透露，屈堅文原計5日會見李尚福但未果。新加坡國防部尚未回應此事。
秦剛今年6月29日會見訪中的越南、斯里蘭卡外長之後就沒有露面，當時北京官方給的理由是「健康因素」，之後秦剛遲無音訊引發各界揣測。官方7月25日發布秦剛去職、前任外長王毅回掌外交部，秦剛在任不到7個月，至今長達3個月沒有消息。如今李尚福連日音訊杳然，中方官員亦無太多解釋，外交部發言人毛寧日前以「不了解你所說的情況」一語帶過。
英國廣播公司報導，中國官員定期接受嚴格的醫療檢查，很少以健康因素缺席高層會議。
李尚福是江西人，1958年出生於四川，航天工程師出身，1982年自中國人民解放軍國防科技大學畢業後進入西昌衛星發射中心，軍、政晉升順利，2006年晉升少將，2019年升上將；2016年在當時新成立的中國解放軍戰略支援部隊出任副司令員兼參謀長，2017年出任中央軍委裝備發展部部長。他是中共第19屆、第20屆中央委員，也是中共第20屆中央軍委委員且名列第一位，現任中國國務委員兼國防部長。
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