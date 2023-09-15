李尚福連續多日音訊杳然。

（21:00更新路透獨家報導）美國駐日本大使易曼紐（Rahm Emanuel）本月8日在社群媒體發文提及，中國國防部長李尚福已未公開露面2星期，引發國際媒體關注。易曼紐周五（15日）再指李尚福「無聲無息」進入第3周，懷疑他已遭軟禁。英國《金融時報》報導，美國官員透露李尚福因貪腐接受調查、恐遭免職；美國《華盛頓郵報》引述中、美消息人士說法指，李尚福即將丟官。周五晚間路透社再發獨家報導，10名知情人士透露，李尚福已因軍備採購貪瀆接受中國官方調查。

路透社周五獨家報導，中國1名地方安全官員、3名與中國軍方有直接聯繫的消息人士透露，針對李尚福的調查行動涉及軍事設備採購。路透社並未獲得與哪些設備受到詳查的詳細資訊。2名直接與軍方接觸人士則說，李尚福2017年至2022年主掌的中央軍委裝備發展部有8名高階官員也在調查之列，調查行動由紀律檢查委員會執行。中國外交部發言人周五向路透社表示不了解此事。中國國務院、國防部尚未回覆路透社的置評要求。路透社也未能與李尚福取得聯繫。

今年7月，裝備發展部發布通知稱開始「整肅」招標流程，徵求公眾舉報2017年10月李尚福出任部長以來違紀線索。軍方這舉動極不尋常。李尚福去年10月才卸任裝備發展部部長一職。

綜合路透社、英國廣播公司報導，65歲的李尚福今年3月獲任命為中國防長，最近一次露面是今年8月29日在北京出席「中非和平安全論壇」，到本周五為止已連續17天未現身。路透社14日引述越南官員說法率先報導，李尚福原訂9月7日、8日於中越邊境出席兩國年度國防合作會議卻臨時缺席，北京說法是「健康因素」。會議因此延期。

President Xi's cabinet lineup is now resembling Agatha Christie's novel And Then There Were None. First, Foreign Minister Qin Gang goes missing, then the Rocket Force commanders go missing, and now Defense Minister Li Shangfu hasn't been seen in public for two weeks. Who's going… — ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) September 8, 2023

易曼紐上周二（8日）在社群媒體X發文指，中國中央高官從外交部長秦剛、火箭軍高層（司令員李玉超）到國防部長李尚福陸續消失，令人聯想到英國推理小說名家克莉絲蒂（Agatha Christie）名作《一個都不留》（And Then There Were None）情節。

周五易曼紐再發文分析，「李尚福3周以來未曾公開露面、音訊全無，越南行程缺席，現又傳未按安排會見新加坡海軍總長，因為他遭到軟禁了嗎？」，並引用莎翁名作《莎姆雷特》文句「丹麥有腐物」（“Something is rotten in the state of Denmark”）暗示狀況很不妙。易曼紐還稱「好消息是，聽說李已還清碧桂園房地產開發商抵押貸款」。

As Shakespeare wrote in Hamlet, “Something is rotten in the state of Denmark.” 1st: Defense Minister Li Shangfu hasn’t been seen or heard from in 3 weeks. 2nd: He was a no-show for his trip to Vietnam. Now: He’s absent from his scheduled meeting with the Singaporean Chief of Navy… — ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) September 15, 2023

新加坡國防部官網稱，海軍總長屈堅文少將9月4日至9日訪問北京，會見中國海軍司令員董軍等海軍將領。知情人士透露，屈堅文原計5日會見李尚福但未果。新加坡國防部尚未回應此事。

秦剛今年6月29日會見訪中的越南、斯里蘭卡外長之後就沒有露面，當時北京官方給的理由是「健康因素」，之後秦剛遲無音訊引發各界揣測。官方7月25日發布秦剛去職、前任外長王毅回掌外交部，秦剛在任不到7個月，至今長達3個月沒有消息。如今李尚福連日音訊杳然，中方官員亦無太多解釋，外交部發言人毛寧日前以「不了解你所說的情況」一語帶過。

中國大陸國防部長李尚福（前排左）已多日未曾現身。圖為李尚福今年8月16日訪問白俄羅斯時在首都明斯克與白俄防長赫瑞寧合影。（資料照／路透社）

英國廣播公司報導，中國官員定期接受嚴格的醫療檢查，很少以健康因素缺席高層會議。

李尚福是江西人，1958年出生於四川，航天工程師出身，1982年自中國人民解放軍國防科技大學畢業後進入西昌衛星發射中心，軍、政晉升順利，2006年晉升少將，2019年升上將；2016年在當時新成立的中國解放軍戰略支援部隊出任副司令員兼參謀長，2017年出任中央軍委裝備發展部部長。他是中共第19屆、第20屆中央委員，也是中共第20屆中央軍委委員且名列第一位，現任中國國務委員兼國防部長。