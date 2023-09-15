根據中科院發布的「反輻射系列無人機」戰術影片，模擬大量無人機形成「蜂群」撲向敵艦；根據影片出現的敵航艦平面甲板等構型，可能以中共福建艦為模擬攻擊對象。退役少將栗正傑表示，中科院去模擬攻擊福建艦，還不如製作一些影片，去攻擊外星人的幽浮。此話一出，眾人忍不住笑翻。

針對中科院短片疑模擬攻擊福建艦，栗正傑今(15日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，中科院去攻擊福建艦，還不如製作一些影片，去攻擊外星人的幽浮。栗正傑此話一出，現場來賓笑成一團。

栗正傑接著指出，中科院不是打不了，而是福建艦根本不會來對付台灣，你去打什麼？人家根本不理你，你現在為什麼要去攻擊福建艦？解放軍發展這種武器，包括遼寧艦、山東艦，並不會拿來對付台灣，火炮就可以打到台灣，連導彈都不見得會用，幹嘛要用福建艦來打台灣。

栗正傑點出，福建艦將來準備到第二島鏈跟第三島鏈之間，去維護深海海軍的一個海權，甚至將來要發展到印度洋，維護它海上絲綢之路的安全。