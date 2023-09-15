玉澤演有求必應，對攝影記者比出多個愛心姿勢。（粘耿豪攝）

玉澤演一身西裝帥氣現身。（粘耿豪攝）

韓國野獸派男團「2PM」成員玉澤演暌違半年來台，明晚將於台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會，今（15日）抵台後立刻前往會場彩排並與媒體相見歡，由於下午正好下起了大雨，他一開口除了自我介紹外，也用中文為塞車遲到向全場致歉：「大家好，我是玉澤演，今天見到你們很高興，非常不好意思，讓各位久等了！」

此次是他出道15年來，首次舉辦亞洲巡迴個人粉絲見面會，第1站就選在台北，被問及是否有為台灣粉絲準備什麼特別的東西，他嘴甜笑說「就是有我在」，並稱整個活動都是自己親手策畫，「週邊商品裡面有我的T恤，我今天也是穿著這件衣服飛來台灣，尺寸只有一個，是以我的身材量身訂做的，粉絲買了這件也算是跟我穿情侶裝。」

被問到出道15年來最大的改變，玉澤演先是笑說：「最大的變化就是年紀。」但個性上確實也變了不少，「我變得更加成熟，個性也比較放鬆、沒有那麼拘謹，還有更懂得享受生活」。被問及私下都透過什麼方式紓壓？他表示「我會選擇睡覺補充體力，才可以支撐我之後的演出」，並稱粉絲的支持就是自己演藝路上最大的原動力，「每次在舞台上都被粉絲感動到哭，來看演出這件事本身已經很感恩了，但又特別為我準備了做應援，就更感動了，真的非常謝謝大家的支持」。

上週末2PM剛在韓國舉行2場演唱會，他表示：「時隔很久才又一起在舞台上演出，覺得興奮又激動，剛開始有點緊張，但與其說是吃力，不如說想到很多以前的回憶。」至於在〈HEARTBEAT〉中扯襯衫曬腹肌，他笑說不會感覺到害羞，畢竟是在舞台上演出，「選擇這首歌是因為粉絲很喜歡，（身材）也不是因為表演才特別做準備，平常就為了健康因素在運動」。也透露有機會的話也一定會和2PM一起來台演出。

主辦單位特地準備一雙慢跑鞋送給玉澤演。（粘耿豪攝）

而他3月來台出席時尚活動，有在台北街頭慢跑，還到台北市政府前廣場打卡，澤演笑曝，上次有粉絲騎著機車發現他，不過只打了招呼就離開，沒繼續打擾他的私人時間，他也透露自己慢跑一定會帶著耳機聽音樂，跑到耳機沒電就會回家。主辦單位也特定準備一雙慢跑鞋送給他，還推薦他路線圖，這次可到大安森林公園、大佳河濱公園、福和河濱公園慢跑，他也當場承諾晚上就穿新鞋選擇一個地方去跑，至於是否能跟著他一起跑，他笑著用中文強調「不能一起去」。

主辦單位推薦玉澤演慢跑路線圖。（粘耿豪攝）

另外，月底中秋佳節即將到來，玉澤演認為「當然要跟心愛的人一起度過吧」，不過他正好在海外跑巡迴，但不忘提前預祝「中秋節快樂」，並稱「希望大家都能跟家人還有心愛的人吃美食，一起幸福地度過」。「2023 OK TAECYEON in TAIPEI ： SpecialTY」目前尚有零星票券，可上寬宏售票系統或萊爾富、OK便利超商購買。