嘉義縣民雄鄉代會前主席周榮茂2022年九合一選舉，拚連任鄉代失利，且被控賄選，今天嘉義地院依《選罷法》宣判他有期徒刑4年、褫奪公權5年；而周榮茂先前才被控浮報買香腸、茶葉禮盒的經費，詐領公帑，遭判6年2月。

64歲周榮茂去年拚連任民雄鄉民代表，投票前，與蔣姓女子委託陳姓樁腳買票，由蔣女交付3萬元給陳女，以每票500元向選民買票。

蔣女將2萬1000元交給樁腳賴王姓婦人，向賴王姓婦人及其家人買5票共5000元，其餘款項則委託賴王姓婦人向其他選民以每票1000元或500元買票。

審理期間，周榮茂矢口否認犯行，蔣女坦承犯行，但否認和周榮茂共同買票；陳姓樁腳坦承犯行，法官審理後採信陳女的證述，認定周榮茂、蔣女、陳女共同買票，還有蔡姓男子坦承協助連繫陳女到周男的競選服務處。

法官認為周榮茂的買票規模不小，且否認犯行，考量其犯後態度，判4年有期徒刑、褫奪公權5年。

蔣女有期徒刑2年6月、褫奪公權5年；蔡男有期徒刑6月、褫奪公權3年；陳女、賴王姓婦人各判處有期徒刑1年10月、1年8月，均褫奪公權4年，2人均緩刑5年，並須向公庫支付20萬元、16萬元。全案可上訴。