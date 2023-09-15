安謀於美股掛牌上市，首日股價勁揚近25%。台積電參與安謀IPO，潛在收益逾新台幣7億元。半導體業者表示，台積電並非著眼於股票利益，這項策略投資目的，在於墊高客戶轉換晶圓代工廠的成本與門檻。

安謀初次公開發行（IPO）定價為51美元，上市首日上漲12.59美元，漲幅達24.69%，收在63.59美元。台積電斥資近1億美元，參與安謀的IPO，取得約0.2%股權。不過台積電將這項認購案定位為策略性投資。

事實上台積電策略性投資並非首見，當年為推進更先進製程，台積電過去曾與英特爾（Intel）和三星（Samsung）共同投資艾斯摩爾（ASML），在極紫外光（EUV）設備成功開發後，台積電得以發展增強版7奈米製程。

安謀為台積電長期合作夥伴，目前安謀架構晶片累計出貨量已超過2500億顆，在智慧手機市占率超過99%。

業者分析，台積電若能與安謀策略合作，提供包裹服務，讓客戶使用安謀的IP設計產品，又與台積電的製程IP結合，將有助於提升對客戶的服務，同時提高客戶轉換至其他晶圓代工廠製造的成本和門檻，增進客戶黏著度。

安謀目前應用領域擴及雲端基礎設施、車用、物聯網和人工智慧（AI）等，業者認為，除了英特爾（Intel）等傳統中央處理器（CPU）陣營外，安謀提供晶片設計廠的矽智財（IP）最完整且強大。

台積電12日臨時董事會通過斥資近1億美元，參與安謀的IPO，取得約0.2%股權。台積電先前表示，主要是為了策略目的，讓台積電在未來與重要供應商、合作夥伴的合作中，處於有利地位。

此外，聯發科也以約2500萬美元，取得安謀約0.05%股權。聯發科指出，雙方是長期合作夥伴。