演員賴佩霞昨日宣布部擔任總統參選人郭台銘的副手，原本她將在11月參與動見体劇團演出舞台劇《蘑菇》，許多戲迷昨（14）日就期待今（15）日要買票欣賞，不料今日突然傳出她因「個人因素」辭演。（摘自北藝中心臉書／李欣恬台北傳真）

演員賴佩霞昨日宣布擔任總統參選人郭台銘的副手，原本她將在11月參與動見体劇團演出舞台劇《蘑菇》，許多戲迷昨（14）日就期待今（15）日要買票欣賞，不料今日突然傳出她因「個人因素」辭演，事出突然，令不少觀眾和劇場人期待落空，感到失望。

今日動見体官方臉書和將演出的場地台北表演藝術中心臉書皆貼出公告，表示原本𝟭𝟭月𝟭𝟭日至𝟭𝟮日在北藝中心演出的動見体《蘑菇》，「劇中要角賴佩霞因個人因素辭演，因賴佩霞為此戲核心演員，暫難找到替代人選，故取消本檔演出，並開放全額退票。原定𝟵月𝟭𝟳日舉辦的《蘑菇》讀劇講座會，同步取消，造成不便，敬請見諒。」

《蘑菇》劇本曾獲2020年台灣文學獎「劇本創作獎」，由導演符宏征執導，編劇馮勃棣，主演演員為賴佩霞和徐鈞浩。如今傳出停演，有網友指出，怎麼選戰還沒開始，文化界先成受災戶？還有「真的很自私」、「可能去AIT路上了」、「劇團好可憐」等留言，顯見對賴佩霞辭演的失望。