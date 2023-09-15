男團Ozone出道1周年。（寬想國際娛樂提供）

從選秀節目《原子少年》脫穎而出的男團Ozone出道1周年，推出實境綜藝節目《Ozone夏日青春冒險》，發布了前導海報和「青春是什麼」概念預告，談到目前人生中做過最瘋狂的冒險，祖安、哲言、文廷3人不約而同的表示是「參加《原子少年》」，讓人生有了全新的挑戰。

提及青春時期想完成的人生清單，子翔表示想要挑戰演技，期待自己能跨領域參與戲劇的演出；祖安和文廷透露想跟著Ozone團員一起到海外四處巡迴表演，期許團體能紅遍全球。

身為咖啡廳和服飾店老闆的哲言霸氣發下豪語：「我要成為年輕人眼裡的成功代表！」他希望人生在27歲以前「賺到人生的第一個億」，期許自己在演藝事業有所成績外，副業服飾品牌也能引領時下潮流和穿衣態度。

煥鈞認真分享，「對我來說，青春很重要的事情是談戀愛。」他認為在談戀愛的過程中，透過與另一半的深度相處與磨合，可以檢視自己較直接或衝動的一面，對於未來在工作或是人際上，都是很有幫助的經驗，整個人的社交也會變得更圓潤。

佳辰想做的事情則意外樸實，他說：「我想把所有療癒的事情擠在一天內做，不知道會有什麼感覺。」他舉例像是泡溫泉、按摩、做甜點、吃美食、看電影、冥想、畫畫等，若通通安排在一天內完成，應該是很幸福的體驗。

《Ozone夏日青春冒險》將於MyVideo獨家首播，10月20日起每周五晚上9點新集數上架。