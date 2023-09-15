桃園市消防局第三大隊新坡分隊15日與崙坪國小合作辦理防火防災體驗營宣導活動。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真）

桃園市消防局第三大隊新坡分隊今日與崙坪國小合作辦理防火防災體驗營宣導活動，透過各類實作課程及闖關遊戲，讓全校100多名學童了解日常生活中可能面對的災害，並藉由體驗活動身歷其境，提升學童對消防災防的安全觀念。

新坡消防分隊長吳興黌表示，這次活動分高年級及中年級分組進行，高年級組關卡為「救命黑傑克」，教導CPR使用時機、配合使用自動體外心臟電擊去顫器(AED)，並利用安妮教具實際操作；第2站主題為「地震體驗車」，宣導當地震來襲時該如何進行避難，並務必牢記「趴下、掩護、穩住」救命口訣；第3站為「煙霧逃生體驗」，利用製煙機及濃煙體驗屋模擬火災煙霧彌漫情境，讓孩童練習以低姿勢方式進行避難逃生。

中年級關卡第1站為「防火防災知識王」，利用模型屋展示火災及風災危害，並教導如何防範電氣火災與一氧化碳中毒；第2站為「射水靶挑戰」，讓學童體驗使用瞄子射水，體驗消防員平時救災的行動；第3站為「防溺套圈圈」，宣導防溺觀念「叫叫伸拋划」，並挑戰使用救生圈套圈圈，練習拋出漂浮物的救援行動。

吳興黌說，這次宣導主要編排體驗活動讓學親身操作，能夠身歷其境讓防火防災觀念深植，也進一步認識消防員的工作內容，活動中氣氛輕鬆歡快，各關卡充斥著學童笑聲，相信能夠寓教於樂，讓學童建立正確的防災避難觀念，降低災害發生。