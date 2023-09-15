韓國唱作人夏賢尚2018年在韓國才出道半年就以獨特的療癒美聲，獲邀演唱人氣韓劇《陽光先生》OST，出道5年也陸續為韓劇《如蝶翩翩》、《我的出走日記》、《浪漫速成班》獻唱主題曲，累積了58首創作歌曲，儘管創作之路不好走，但聽到原本想要放棄人生的粉絲靠著自己的歌曲〈燈塔〉活下去而感到自豪，首場海外演出也確定獻給台灣。

夏賢尚年僅25歲，擁有獨特淡雅卻療癒的嗓音，5年前就曾獲邀演唱由李炳憲、金泰梨主演韓劇《陽光先生》OST〈幻化成風〉掀熱議，並於隔年在樂團選秀節目《Super Band》獲得總冠軍，今年7月才與BOL4（臉紅的思春期）演唱甜蜜對唱曲〈Someday〉引起熱烈討論，接著又於9月初完成為期一個月共五場的個人全國巡迴演唱會《Time and Trace》，門票一開賣就幾乎售罄，展現了出道以來累積的超人氣。

今年4月發行了首張正規專輯《Time and Trace》，收錄了11首歌全新創作歌曲，夏賢尚坦言專輯中的同名主打歌是最後一首完成的歌曲，因為去年下半年時外公過世，讓他經常會想著：「為什麼之前沒有常常去找外公呢？我到底做了什麼？」也突然深刻有感再也回不到過去，似乎失去了某樣再也無法挽回的事物，而定下了〈Time and Trace〉的主題。儘管在過去的創作作品裡不難發現他寫了不少帶著後悔心情的歌詞，但沒想到卻吸引了許多深有同感的樂迷投入其中且獲得安慰。

雖然身為音樂創作人日子過得辛苦，但夏賢尚透露曾聽到一位粉絲表示一度想要放棄自己的人生，不過卻靠著聽他的創作曲〈燈塔〉才支撐著活了下去。他忍不住激動表示如果被問到「是否有感到自豪的瞬間」，答案一定就是這種時候，也才能讓自己一路撐到現在。夏賢尚希望透過自己歌曲傳達「無論如何，日子總是會有好轉的一天」之訊息，始終不放棄音樂創作的他更認定今生就是要一直創作歌曲，所以得繼續努力下去，只要不為自己感到羞愧，相信最後一定會成功。

「Ha Hyun Sang 1st Mini Live ＆ Fan Meeting in Taipei」將於11月24日在Zepp New Taipei舉行，門票將於9月21日中午12點開賣，除了獻上出道以來的眾多經典歌曲，更加碼全場 Hi-Touch 福利，希望和台灣樂迷的初見面可以更加近距離互動，更多詳情請見主辦單位Unknown Hasayyo!粉絲專頁。