北台產業年度盛會活動於今（15）日圓滿落幕，其中「國際採購商洽會」邀請來自歐美亞等共31家外國買家，與超過百家的北台八縣市企業進行商洽媒合，2天內促成344場，創造28.14億元商機，成功開拓海外市場。

經發局長何怡明表示，今年「國際採購商洽會」針對AI、電動車、智慧長照及ESG綠色能源等熱門產業，邀請國際買家與我國企業，以視訊或實體形式進行一對一洽談，除了讓我國企業有更多機會與國際趨勢接軌，還能協助企業拓展海外商機與知名度。新北自2013年起，陸續開辦各項國際市場拓銷政策，其中「國際採購商洽會」迄今共創造逾900億元商機，今年業者更看好疫後經濟復甦，積極參與洽談讓現場皆座無虛席。

新北市議員呂家愷表示，商洽會的舉辦已行之多年，今年關鍵在於國際疫情舒緩之際，新北廠商的硬實力在實體交流下再創佳績，期盼市府可以培養及邀請更多新北的優秀廠商加入。呂家愷強調，非常樂見新北硬實力被國際認可，也希望經發局可以規劃，在疫後時代，如何讓新北軟實力再度與國際接上線，像是編列的出國補助經費如何為在地業者創造更大商機，也會是自己身為議員監督的重點之一。

新北市議員廖宜琨表示，政府協力增加企業能見度、創造商機的作法，是一個良好的方向，不過這次北台八縣市所共同創造的28.14億元成績，新北市究竟占多少比例？創造商機是否等同於實際收益，或許還有待觀察。再者，這樣的紅利對於工作機會增長的比例又有多少？更重要的是，希望新北市政府能夠同步思考，在企業獲取商機紅利的同時，如何能夠釋出利多，讓人才留在新北更需要進一步探究，對於無論藍領或白領勞動人力的照顧和保障，一條龍的規劃，才能讓新北市真正變得更好。

經發局補充，今年還有「出口拓銷團」蓄勢待發，由副局長盛筱蓉帶領22家資通訊設備、智慧製造、機械設備等新北廠商，透過「現地參展」及「貿易洽談」方式，先到馬來西亞參加「智慧國家展」，再前往新加坡及印尼辦理貿易洽談會及市場考察，預計創造新台幣3.5億元商機。