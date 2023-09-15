權相佑（右二）近期同時演出《MOVING異能》、《漢江刑警》。（Disney＋提供）

Disney＋韓劇《漢江刑警》由權相佑、金熙元以及李相二主演，權相佑日前出席記者會，提到與《MOVING異能》男主角趙寅成是多年好友，時常互稱「兄弟」，更說趙寅成在《異能》裡面叫做「斗植」，他在《漢江刑警》則叫做「都鎮（韓文「都」音同「斗」）」，開玩笑表示這就是「兄弟」的證明，更說趙寅成的能力是「飛天」，自己就是「潛水」，也期許能在《MOVING異能》即將迎向大結局之際，《漢江刑警》能夠接續熱度開出佳績。

權相佑在《漢江刑警》中飾演脾氣火爆的刑警韓都鎮，搭配隨性率真的搭檔李俊錫（金熙元飾），本週首播前2集，權相佑不只穿著緊身潛水衣，露出精壯手臂，雖然身手矯健，又充滿正義感，但性格魯莽，還曾在演習過程中與國家特警隊起爭執，竟然在演習中大打出手，權相佑還一邊打一邊高喊「漢江是我們保護的」，過程相當逗趣，另有前往支援郵輪意外的船難戲，「漢江刑警」雖然平時看起來靠不住，但總能在緊要關頭完成救援任務，讓人直呼過癮。

權相佑雖然演過無數動作片，但這次會有大量的潛水、游泳，仍是全新的挑戰，「我想表現與過去完全不同的動作戲，為了表現得更生動，我在水裡的場景非常多」，權相佑還笑稱開拍前還有往下潛入10米，進行克服水壓的訓練，「一開始很困難，因為耳朵會耳鳴，會痛，但習慣之後就很有趣，希望大家都能看到我們的努力」。權相佑更表示這次是難得在漢江的船上拍攝大量動作戲，「邊開船邊打架很有趣，請大家好好期待」。

金熙元近期同時推出《MOVING異能》、《漢江刑警》，他期望《漢江刑警》能同樣取得好成績，他更笑說拍攝過程非常有趣，自己更獲得「漢江」的航行執照，「雖然練習時很困難，但拿到執照的感覺很好」。金熙元與權相佑也是多年好友，被問到再次與權相佑合作的心情，他大讚權相佑是一個「無時無刻都讓人感到舒服的人」，無論是他的角色，或是現實中都一樣，「他做什麼都要一馬當先，非常努力，所以有時候看起來非常累」。

《漢江刑警》以首爾旅遊勝地「漢江」為背景，講述漢江巡邏隊辦案的精采冒險，導演金相哲提到自己先前因為構思新劇本，而到漢江附近散步，看到漢江巡邏警察英勇拯救落水者，便開始計畫以漢江巡邏警察為主角，撰寫一部精彩的動作喜劇，「漢江也是我們的主角之一，我希望所有人都能看到這部劇時，也能夠一邊欣賞聖水大橋、汝矣島公園」，希望能透過這部戲劇，讓韓國海外的觀眾也能發掘「漢江」的美麗面貌。該劇每週三在Disney＋更新。