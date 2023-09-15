盛唐及九褔中醫診所向歐姓中藥商購禁藥「硃砂」入藥及調劑， 歐將色澤相似的禁藥「鉛丹」（右）當成為「硃砂」（左）調劑及販售，引爆「鉛中毒」。（陳淑芬翻攝）

盛唐、九褔中醫診所將禁藥硃砂、鉛丹入藥給病患服用，引爆長期服藥病患「鉛中毒」案。台中地院今天宣判，盛唐負責人醫師呂志霖、九褔洪彰宏等各判7年6月、7年2月。「判太輕了！」受害人林美雲表示，無法與受害人所受長期傷害相比擬，將提上訴。

衛生署1991年公告不得使用硃砂、鉛丹中藥材調製口服藥品，2005年公告將硃砂列為禁藥。歐在2016年受洪委託，將禁藥硃砂混入中藥材研磨製成「五寶散」，由洪分裝賣給病患服用；呂自2017年底起向歐購買硃砂，入藥治療病患失眠、鎮靜安神。

豈料，歐男將鉛丹「誤當」成硃砂入藥調劑及供貨，病患繼吃了禁藥硃砂，再長期服用禁藥鉛丹，造成「鉛中毒」，包括前台中市議長張宏年1家4口、前國民黨主委陳明振的妻子林美雲等40多人。

林美雲獲知一審宣判結果回應表示，受害人身體已經受到不可逆傷害，心理或生理迄今仍然飽受鉛中毒後遺症的荼毒，苦難不是10年、20年可以解脫，但加害人判刑7年6月不等，只要服刑3年即可假釋。

陳明振說，經與部分被害人溝通後決定上訴，期待漫長的司法訴訟過程，不要淪為「一審重判，二審輕判，三審無罪釋放」的結局。

陳明振表示，迄今受害人有2人已經過世，當年最小受害人5歲小女童今年已8歲，病況仍然一直沒有改善，希望一審判決，只是此前所未有的醫療傷害案件，最初的公道評判，期待加害人能受到應有懲罰，以儆效尤，希望不遵守醫療規定投放禁藥的醫療行為，不再發生。