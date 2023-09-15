王彩樺、胡宇威、夏和熙特地搭上吉普車在台北市鬧區掃街謝票。（三立提供）

王彩樺、胡宇威、夏和熙主持三立《我們這一攤》，為感謝觀眾支持，日人日前特地搭上吉普車在台北市鬧區掃街謝票，並且實地在寧夏夜市擺攤賣炸雞排會粉絲，現場擠滿2百多名粉絲排隊好幾小時，藝人忙做雞排外，也成為人形立牌，滿足粉絲的要求，王彩樺更自掏腰包請小粉絲吃雞排。

本來就熱愛戶外活動的胡宇威，一見越野吉普車就興奮地坐上駕駛座、作勢要直接開車出發，差點嚇壞所有人。而人生第一次體驗搭吉普車的夏和熙，還沒上車就不斷驚呼：「好害羞、好羞恥。」掃街車隊正式上路後，所到之處都有人呼喊著：「哇！是王彩樺。」果然是人氣紅不讓的「保庇天后」。

3人抵達寧夏夜市時，已擠滿上2百多位粉絲排隊，為了他們賣的炸雞排，這次3人角色相互輪流，炸雞排、調味及招呼客人，王彩樺一開始就先拿一片雞排啃著吃，還一直嚷著說好吃，胡宇威表示這次在各地擺攤沒有太多遺憾，因為基本每一種的品項都有碰到。

1小時的活動過程中，3人沒有停過，有來自日本、新加坡、荷蘭的粉絲都慕名而來，而王彩樺確實號召力強，面對粉絲的熱情要求她完全配合，遇到可愛小粉絲，或是有女粉絲要吃雞排卻不掏錢，只楞著看王彩樺，她就趕忙問說是不是沒錢，又準備自掏腰包請客，海派笑說：「我準備了許多零錢，只要大家開心就好，出錢沒問題，就結善緣，我很開心。」

胡宇威與夏和熙2人工作上默契十足，女粉也黏著不停拍照，他們專心工作的模樣讓粉絲一直說：「專心的男人真帥！」王彩樺表示他們也曾經夜市賣過雞排，但跟當天賣雞排心情感受不一樣，這次覺得非常駕輕就熟，連胡主廚都覺得今天炸得特別好吃。《我們這一攤》每周六晚間10點三立都會台30頻道，華視主頻則於每周六晚間8點播出。