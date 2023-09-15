林口國際媒體園區是市府針對影視娛樂產業特別規畫的一大亮點，而在市府積極推動影視產業發展的同時，內政部營建署卻表示將於林口媒體園區興辦社會住宅。新北市政府立即正式發函，建議應符合原招商主旨，並集結北台八縣市力量向中央呼籲，國有土地應回歸與地方合作招商之模式，唯有地方政府參與規畫，招商成果才能真正符合地方需求。

經發局何怡明局長表示，新北引進並輔導諸多影視娛樂設施設立，近年來影視產業快速轉型，從傳統媒體擴及網路新媒體影音平台，甚至與電競直播產生鏈結，對於影視娛樂產業的定義，不再局限於傳統媒體，而是將觸角延伸各個面向。

新北市政府自2019年推動「招商一條龍」政策，迄今已落實投資236案，創造4500億元投資金額，可增加逾8萬7000個就業機會，其中不乏影視娛樂產業相關投資，而林口、八里台北港、深坑等區域，皆有興建中或籌備規畫之案件，「新北影視娛樂廊帶」持續發展成型，長期投入的心力與招商成果各界有目共睹。

「影視城計畫」第一期影視旗艦區，已由民視總部進駐，第二期媒體園區則由三井及東森集團進駐，規畫引進新媒體製作暨後製中心、攝影棚及影視娛樂等設施，而第三期影視育成支援區，未來也將引入高科技、綠能、文創及醫療等新興多元產業。除了林口外，位於新莊的國家影視廳中心，也是新北影視產業發展重要基地，於2022年正式開幕後，不僅是新北重要文化設施指標，更是台灣電影人的家，而第二期場館也正跨部會檢討中，將以保存推廣國家重要電影文化視聽資產為主軸。

何怡明強調，如今的影視產業已然在成長轉型的路途上，為了支持及賦予產業發展優良環境，中央及地方應該共同合作招商，才能發揮土地利用的最大效益，帶動地方經濟及產業發展。