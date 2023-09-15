位於新北樹林區復興路446巷2弄旁巷底，一塊不到30坪的公有地，長期遭私人車輛違停占用，經過新北市政府跨局處的合作，活化成20格免費機車格供民眾使用，解決地方停車空間不足的問題。

新北市政府養工處表示，因緊鄰住宅區停車需求大，導致該土地長期遭汽車占用，甚至成為廢棄車輛丟棄區，嚴重影響環境衛生及市容景觀。在樹林區公所、交通局等單位共同合作下，決定規畫成免費機車停車格供民眾使用，改善當地停車空間不足問題。

養工處說明，考量到改善地點位於育林國中、國小附近，且鄰近樹林區復興路主線道，經過多次與民眾的協調，重新規畫該區人、車動線，終於將土地活化成20個免費機車停車格（含身心障礙停車格1格）供里民使用，改善過去違停亂象問題。

養工處強調，未來會持續加強利用閒置市有地或遭占用的公有土地，活化為公有停車場、公園綠地等公用設施，透過這樣的合作機制，讓公有土地能夠發揮最大使用價值。