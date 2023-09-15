桃園市自2016年起推廣公共自行車租賃服務，全市12個行政區共有415處場站、1萬345輛自行車投入服務，公共自行車累計使用人次已突破逾7200萬人次，交通局表示已經完成公共自行車新系統升級招標作業，今天新系統確定將引進「YouBike2.0系統」，另將投入1590輛電動輔助自行車。

交通局運輸規畫科長陳家緯指出，微笑單車股份有限公司將持續營運YouBike1.0系統，市府也同步與該公司討論2個系統拆轉執行計畫，因YouBike1.0與YouBike2.0系統不相容，還車時車柱無法共用，所以需執行分區的半半拆轉方式，即1場站同時擁有1.0及2.0的系統，以降低民眾租借使用的不便。

陳家緯表示，該廠商也是雙北及新竹現有公共自行車系統營運業者，後續升級作業將減小跨縣市場站規畫的介面，以提升便利性。不僅如此， 2.0系統採用車上機型式及輕樁車柱，具有不需辦理用電工程、建置快速及可彈性配置，像是斜向放置車柱等優點，後續將以現有場站優先辦理拆轉作業。

陳家緯說，2023年底開始執行YouBike2.0場站設備進場作業，YouBike1.0預計於2025年底全面退場，完成417處1.0場站系統升級，並預計至2028年完成全市累計750站，擴大租借服務範圍，使民眾更能便捷的使用公共自行車。

陳家緯還說，公共自行車現使用用途廣泛，包含通勤、休憩及觀光活動等，市府期透過推動新系統，加快桃園市公共自行車系統拆轉及建置速度，升級服務可讓民眾能享有更完善的公共自行車服務，提升整體使用效益，與民眾一起攜手建構綠色、減碳的永續樂活城市。