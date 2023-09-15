針對副總統賴清德萬里老家的違建爭議，經濟部礦業局今（15）日會同新北地政局到場會勘後，不僅提不出結論，經濟部還向媒體表示，該礦業用地後續的變更，要回歸地方政府的地政或建築法來認定適法性，引起新北市地政局強烈反彈，認為此說法不負責任。

新北地政局晚間發出聲明強調，該土地現階段就是礦業用地，在1963年時，因礦業主管機關依《礦業法》核定礦業計畫，又於1981年畫為山坡地保育區的礦業用地，依中央《非都市土地使用管制規則》第54條規定，礦業用地未申請變更為別種用地前，土地是否符合礦業用地容許使用，依法應由礦務局為主管機關。

地政局也表示，依同法第27條規定，該地無法變更為建築用地作住家使用，礦務局稱可循用地變更方式處理的說法無法解決現階段的問題，根本是不負責任的說法。

地政局強調，礦務局應該針對全國類此早期因礦業開發地區畫為礦業用地，在礦業計畫廢止後，其原有礦業設施（如工寮、宿舍）應該如何使用的部分，研擬出通案處理機制，才能保障民眾權益，也讓各個地方政府進行土地使用管理時有法可循。