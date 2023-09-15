今（15）日微弱低壓通過台灣附近海面，導致環境水氣增多，加上午後對流雲系發展旺盛，在南投縣等地降下豪雨，明天（16日）各地大氣依然不穩定，雷陣雨範圍將擴大，提醒民眾外出攜帶雨具備用。

中央氣象署最新資訊顯示，明天（16日）各地大多呈現多雲到晴的天氣，但因大氣不穩定加上午後熱力作用，午後雷陣雨範圍較廣，雖然主要以山區為主，但近山區的平地也可能降下雷陣雨；溫度方面，各地低溫約24度，空曠地區或近山區河谷感受會更涼爽一點，白天高溫普遍在33度左右。

周日（17日）低壓帶接近台灣西南方海面，帶來充沛的水氣，東半部地區及其他山區有不定時局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下周一（18日）後水氣會逐漸減少，至下周四（21日）為止環境將轉為偏東風，迎風面東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴；下周五（22日）後迎風面北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

中央氣象署公布未來2周天氣，9月最後一周不排除有熱帶低壓或颱風發展。（圖／氣象署）

中央氣象署指出，未來兩周副熱帶高壓偏強，台灣大致受到東風影響，天氣已暖和、穩定為主，但迎風面的東半部還是偶有雨勢，其他地區午後也會有零星陣雨，不過9月最後一周各地降雨機率都會變高，且西北太平洋不排除有熱帶低壓或颱風發展，後續將持續觀察並隨時更新資訊。