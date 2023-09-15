台農蛋品洗選巴西進口雞蛋標錯有效日期事件持續延燒，15日高市衛生局表示台農蛋品公司黃姓負責人於15日再至衛生局進行意見陳述，但供稱沒有供貨來源資料，其說詞尚有諸多疑點無法釐清，衛生局已要求需儘速補齊相關文件。而昨日爆出信興蛋品公司負責人與台農董事長涂萬財為同一人，衛生局表示涂目前人在國外，後續將持續約詢，以釐清蛋的流向。

衛生局今14日指出，台農蛋品公司黃姓負責人13日未依衛生局通知完成意見陳述，有拒絕規避事實，違反食安法47條第11款規定已處以新台幣30萬元罰款在案，並於14日依行政程序法第39條暨行政罰法第42條規定，再發文請台農蛋品公司負責人陳述意見並提具相關進口報單、洗選程序、進出廠數量及清單、銷貨日期及流向、倉儲與管銷通路等資料以利查核，罰到出面為止。

而進口洗選蛋標示不實爭議，冠軍蛋品昨日也中標，但經過新北衛生局調查，冠軍蛋品蛋源為信興蛋品，不僅與台農蛋品同地址，連經濟部商工登記顯示代表人也是涂萬財。

衛生局今日也通知信興蛋品涂萬財意見陳述，但他目前出國，後續將持續約詢，以釐清流向。