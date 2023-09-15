蘋果（Apple）最新發表iPhone 15，值得關注的是，全系列全面都改成USB-C充電線，而燦坤也在今（15）日晚間8點開放iPhone 15系列新機線上預約，沒想到在開賣5分鐘內即秒殺額滿，而成功預購結帳者也將會在9月22日取得新機，同時根據數據也發現，果粉最愛「iPhone 15 Pro原色鈦金屬」，引發討論。

根據《ETToday新聞雲》的報導指出，從燦坤的預購數據可以發現，使用鈦金屬材質的「iPhone 15 Pro原色鈦金屬」成為新機預購王，容量的部分則是以256GB佔比為大宗，而iPhone 15和15 Plus系列今年則是主打「夢幻粉色」預購量最高，容量則是以128GB為第一。

同時根據《中時新聞網》記者本身實測，在今日晚間8點於蘋果官網搶購，在15分鐘內成功預購結帳者，也都會將在9月22日取得預購的新機，至於在15分鐘之後的下一波到貨時間，蘋果官方則預估在9月27日之後，已無9月22日的直營店現貨可領。