南韓天后級Solo歌手BoA（寶兒），出道多年仍擁有高人氣，平時相當寵粉的她，近日在IG開直播和粉絲互動，更大方連線粉絲並邀他進直播間，未料該名男子卻播放不雅影片，讓她嚇到緊急中斷直播。

BoA開直播和粉絲聊天，她也邀請一名男粉絲進直播室，不過雙方因語言溝通不良，之後該男子突然比出不雅手勢，還拿出另一台手機播放不雅影片，嚇壞寶兒趕緊中斷直播。

過一陣子後BoA再開啟直播，氣憤表示現在心情很不好，她也無法容忍直播出現這種情況，以後不會再跟粉絲連線，她也向其他歌迷道歉，「我感到非常羞愧，讓大家看到這樣的東西。」不少粉絲看到也相當憤怒，也代替怪男道歉，希望BoA不要被影響心情。

出道20多年的BoA，發行過不少經典歌曲，在韓國流行音樂圈佔有一席地位，身為韓流大前輩的她，不少後輩至今都還會翻唱她的歌曲，今年她和李孝利、嚴正化、華莎、金元萱在節目《Dance歌手流浪團》中，到韓國各地巡迴表演，表演場地不設限，展現各自的不同魅力，再次引爆話題。