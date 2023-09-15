超思公司進口蛋引發食安危機，也引爆南投縣第二選區立委選戰。國民黨第二選區立委參選人游顥15日痛斥農業部長陳吉仲「草菅人命」，點名該區立委蔡培慧應對超思問題表態，還提醒選民「支持蔡培慧就是支持陳吉仲！」

現任南投縣議員、同時也是國民黨第二選區立委參選人游顥指出，農業部對超思的百般護航包庇，造成今天巴西雞蛋流竄市面不知去向的窘境，對此嚴正要求「農業部長陳吉仲應立刻下台！」他並點名民進黨在地立法委員蔡培慧對南投鄉親負責，對今日陳吉仲與農委會的不當舉措清楚表態。

游顥說，從農委會升格到農業部長年在陳吉仲部長領導下已完全失去應有的功能，身為全國農業部門最高負責人，面對缺蛋危機，一開始要民眾「改吃鴨蛋」，當全台缺蛋情況惡化時，又急就章的開放專案進口雞蛋，沒想到進口的又是被列為禽流感疫區的巴西進口蛋！

當超思巴西問題雞蛋被引爆，農業部不但無法對外界有效釋疑，至今還不願提供巴西蛋流向給地方政府，游顥忍不住痛斥陳吉仲，身為農業部最高負責人，卻帶頭迫害國人食安健康，此舉已是站在人民對立面，這根本就是「草菅人命，德不配位，應立刻下台！」

游顥也憂心，大批問題雞蛋去向不明，萬一成了學生營養午餐或是長輩們關懷據點的共餐食材，後果真不堪設想！他話鋒一轉，直指以農業運動背景當選南投縣第二選區立委蔡培慧對此至今毫無表示，「是否在民進黨的黨意面前，就可拋身為立法委員的職責？」「難道過去為農民發聲的堅持與對南投民眾食安的承諾都一文不值！」

游顥認為此事已嚴重影響讓食品安全亮紅燈，蔡培慧應立刻回應民眾的恐慌並清楚表達立場，若蔡培慧選擇沉默拒絕表態，就是支持陳吉仲的做法，那麼「支持蔡培慧就是支持陳吉仲！」游顥要求蔡培慧重視民意，不要盲目護航與人民健康對立，也要南投選民擦亮眼睛，看清楚誰才是在乎民眾健康的人！

游顥也要求南投縣政府對於學校營養午餐跟老人共餐等或需特別照顧健康之群體，應以供應國產蛋為優先；另他也承諾未來除有機會進入國會擔任立法委員，會要求食藥署訂定「進口蛋或其他非加工食品」從源頭到販售間的衛生安全規範，如產地履歷追溯、日期標示等，全面守護民眾的食品安全與健康！