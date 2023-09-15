金曲台語歌王許富凱日前以綜藝節目《哈囉！毛小孩》入圍金鐘獎「益智及實境節目主持人獎」，15日又接獲喜訊，以〈伊的身邊已經有別人2023〉MV獲得法國Paris Film Awards巴黎影片獎「最佳音樂錄影帶銀獎」殊榮。

許富凱昨正忙飛往日本東京為「TAIWAN PLUS」音樂節的演出做準備，人才剛抵達機場的他，一聽聞喜訊，興奮說：「謝謝導演、血肉果汁機，這次三方合作讓台灣的音樂可以走向國際，讓更多外國人聽見台語歌的美好。」他在今日於上野公園擔任壓軸演出，更搶先透露，屆時在舞台上會獻唱〈伊的身邊已經有別人2023〉與日本樂迷們分享這個好消息。

他這首歌邀來金曲樂團「血肉果汁機」跨界對唱，也是他首度挑戰重金屬的撕裂嗓音 ，MV以浮世繪風格的插畫創作來呈現，他起初看到作品十分喜愛，「跟我以往的MV是不同的呈現，我很喜歡二次元，這次的畫風又是我很喜歡的浮世繪風格，愛上加愛，但辛苦導演了，動畫MV要花很多的時間，謝謝導演。」