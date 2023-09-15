王心凌即將推出新專輯，用心打造亮眼造型。（天晴娛樂提供）

王心凌將推出新專輯《BITE BACK》，新單曲〈BITE BACK〉MV在Youtube已突破200萬次點閱率，大展高人氣，也掀起一波翻跳風潮。昨釋出新專輯「SUGAR LIGHT」版本的封面，呈現出甜蜜輕透的「甜醺妝」視覺質感，吸引大批粉絲留言按讚。

她與團隊在拍攝封面時，只見王心凌的甜美氣息彌漫著整個攝影棚，多次合作的攝影師江民仕不斷大喊「好美，好美」快門連按，最後竟然拍了1639張照片，「SUGAR LIGHT」版所使用的正是精挑細選之後的視覺設計。

她將在23、24日在台北小巨蛋舉辦「王心凌SUGAR HIGH世界巡迴演唱會」首站，開唱倒數計時，她已排開所有邀約，正如火如荼的排練中，積極練舞、健身等，期許以最好的姿態為歌迷獻上精彩的表演，她現在天天早出晚歸覺得自己像陀螺一樣轉個不停，忙到連訊息都要好幾個小時甚至隔幾天才能回覆，不過新單曲、新專輯預購的好成績，像是打了雞血般瞬間電力飽滿，繼續努力備戰。