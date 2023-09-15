Arya念念（左起）、RainZ 多莉、Ayako毛毛、Jazz薇軒對話超犀利。（Up直播提供）

前男團偶像金志遙一手打造的女子團體「心動女孩」，本周登上Up直播製作的節目《藝外爆紅》，面對網友辛辣提問，4位成員Arya念念、RainZ多莉、Ayako毛毛、Jazz薇軒一開始就表示女團競爭激烈、私下壓力非常大，直接曝光團體未來發展，將舉辦選秀選拔新成員外，老闆金志遙更撂狠話：「不排除換人。」讓主持人張立東冷汗直流。

平均年齡20歲的心動女孩，這次登上辛辣節目，隊長多莉一開頭便說：「這個職缺其實蠻辛苦，要緊盯每個人的動作跟表演細節。」笑稱公司可能覺得自己比較有空，才會讓自己擔任隊長一職，隨後透露團體未來走向，除了與實境節目擴大選秀新成員外，老闆金志遙更當面撂狠話：「舊成員不排除換人！」張立東只能打圓場笑說：「金老闆當年的團體也是以嚴格著名，他是希望你們能更好。」

問及禁愛令話題，團員異口同聲說公司禁愛令十分嚴格，希望大家都能專注在工作上。不過，她們大方分享欣賞的異性類型，隊長多莉對張立東開撩：「喜歡這種有幽默感的男生。」歌唱擔當念念則是欣賞邱鋒澤類型的氣質男生；擅長饒舌的毛毛喜歡精壯型男，坦言創作歌手ØZI是自己的菜，舞蹈擔當薇軒則語出驚人大喊：「很喜歡羅志祥！」讓網友們驚訝，張立東現場表演羅志祥的招牌空幹動作，眾人笑翻。

敢講的她們，面對節目組辛辣問答同樣正面迎擊，第一題團員們就直接開嗆隊長多莉心機很重，搞笑表示私下的她很會撒嬌才能坐上隊長的位子。至於哪位團員最該被換掉的敏感問題，團員們點名念念和毛毛，指出念念對其他成員太有威脅性了，毛毛則自嘲膚色太黑不太像夢幻女團該有的樣子，未料，多莉加碼爆料毛毛是想單飛：「她曾當著大家的面跟老闆說。」