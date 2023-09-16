印尼稻米產量因乾旱而下降，今年前8個月稻米進口量是去年同期逾6倍。總統佐科威今天指出，包括印度在內等多個國家都限制糧食出口，因此印尼政府找尋稻米進口正面臨困難，糧食危機是挑戰之一。

印尼「時代報」（Tempo）今天報導，佐科威（Joko Widodo）今天在茂物農業機構（IPB）表示，印尼現今可能面臨的挑戰包括糧食危機。

他指出，全球稻米價格正在上漲，因此必須增加戰略稻米的儲備，並說：「即使我們想進口也很難獲得，這和以前的情況不同，因為（許多國家）都想拯救自己的國民，養活自己的人民。」

稻米為印尼民眾的主食，佐科威補充說，包括印尼在內，多個國家都面臨「聖嬰現象」（El Nino），印尼至少有7個省分正處於乾旱狀態，這種情況導致稻米產量降低。

根據印尼統計局（BPS）今天公布報告顯示，印尼今年前8個月的稻米進口量約是去年同期逾6倍。今年1月至8月印尼共進口159萬公噸的稻米，遠高於去年同期23萬7146公噸。

印尼稻米進口超過一半來自泰國，共80.2萬公噸，其次是越南共67.4萬公噸。

佐科威指出，印尼正尋求從印度和中國進口稻米，並表示已與柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）、孟加拉總統沙哈布丁（Mohammad Shahabuddin）、印度總理莫迪（Narendra Modi）和中國國務院總理李強針對進口更多稻米進行討論。（編輯：陳惠珍）1120915