氣象局升格為署，人員編制卻未擴充，預報員起薪甚至僅36K，讓氣象粉專台灣颱風論壇相當抱不平。(圖／台灣颱風論壇IG)

交通部旗下的觀光局、氣象局15日改制升格為署，然而觀光局員額增加100人，氣象局卻未增人手，加上預報員遭爆薪水低，起薪僅36K，交通部長王國材卻以「設備很貴」作為理由，讓氣象粉專「台灣颱風論壇」抱不平，大嘆這種待遇給一般人誰要做？

台灣颱風論壇表示預報員月薪36K起，要輪班24小時，需要具備超強超準的預報還有美工能力，颱風天要到辦公室住好幾天，同時要站在第一線承擔各種負能量甚至責難，這樣的待遇在台北可以有更爽的工作，給一般人誰要做，大嘆氣象署員工辛勞。

颱風論壇指出，氣象預報是高度仰賴專業、學識、經驗累積及傳承的領域，人才出走，預報水準勢必受衝擊，把關心氣候變遷掛在嘴上的高層們，決策前可不可以多想想？

對於王國材回應預報員低薪問題，稱「不是用人來比，氣象署很多數位東西，像買的超級電腦、偵測海象氣象設備，本身預算也是非常高」，論壇表示實在無法理解，好設備也需要有人操作，難道這些設備都有內建小精靈？