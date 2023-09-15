艾薇與同門廖柏雅一起欣賞STOMP破銅爛鐵演出。（開麗娛樂提供）

賈永婕、陶晶瑩、周治平、艾薇等人15日在台北流行音樂中心欣賞「STOMP破銅爛鐵 台灣巡演」。被問及郭台銘找賴佩霞當副手，賈永婕曾傳出是副手人選之一，今日首度露面回應了。

她表示，當然有關注賴佩霞成為郭台銘副手的新聞，不過一早看到這消息有被嚇一跳，加上小時候就認識賴，直誇賴是很有勇氣的女性，「很祝福他們。」

她先前屢次被外界推測是副手人選，也澄清，「只能說這一切是各方對我很好的揣測，但真的沒有。」她今晚特地帶兒子一起來欣賞演出，幽默說，希望兒子能感受到現場音樂氣氛，「看有沒有天份變成音樂才子」，更自虧：「雖然是我想太多了。」

艾薇與同門廖柏雅一起來看表演，2人都是首次欣賞STOMP的演出，十分期待，艾薇之前曾在記者會上與STOMP一起玩打擊樂器，形容這表演十分不簡單，「我在記者會上玩的時候，就很容易分心，也沒有節拍器，一走神拍子就跑掉，用不同的工具敲出聲音，還要跟很多人一起搭配互動，很難。」