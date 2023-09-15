台農蛋品進口巴西蛋，因為日期標示錯誤全面下架回收；「Lin bay好油」更揭露，恐怕還有將近8萬顆蛋仍然在外流通。前立委沈富雄認為，如果再繼續這樣拖下去，民進黨政府最後恐怕會因為「蛋」垮了。

針對進口蛋爭議，沈富雄今(15日)在政論節目《少康戰情室》中表示，民進黨政府如果再繼續拖下去，最後政權恐怕會垮在「一個細胞」上面。一顆蛋如果沒有受精，就只是一個細胞，一個細胞具有那麼大的營養，但沒想到，民進黨政府居然會敗在一個「蛋蛋危機」上，這是莫名其妙。

沈富雄接著表示，他40年前在美國的時候，美國的雞蛋公會在電視上有一個廣告播了好長一段時間，來告訴大家「蛋多神奇」，可以這樣煮、可以那樣煎。

沈富雄指出，今天一個政權如果失去，是因為「一個細胞」，哇，真是太可笑了，但問題是，這是一個無能的政府，處理這件事情就是失能。但是國民黨也是手忙腳亂，不曉得到底破洞在哪裡，才能夠讓這議題綿延下去；他認為，國民黨沒有找到重點，他希望國民黨能打得好一點。

媒體人尹乃菁卻認為，國民黨並沒有失能，而是這個政府太可惡了，像洪孟楷等很多立法委員，跟他們要資料，他們就是不給，怎麼會有這樣的政府，這個疫苗當初也保密， 這個也保密，太可惡了！