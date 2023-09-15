高雄市苓雅區武廟路15日上午傳出凶殺案，63歲吳姓嫌犯疑似因為樓上鄰居經常發出噪音，於是於今日早晨上樓殺害屋主夫妻，蔡姓妻子身重2刀、臟器外露慘死在客廳，而羅姓丈夫則疑似在睡夢中慘遭猛刺3刀，且致命的刺進左胸口。對此，高雄市長陳其邁15日就表示「非常痛心」，更強調「第一時間除了指示警察局，務必迅速破案將嫌犯繩之以法，嚴懲暴徒、追查行凶動機；也要求社會局與教育局，務必給小朋友最好的安置與照顧」。

陳其邁在15日晚間8時許發表聲明表示，「非常痛心，因此第一時間除了指示警察局，務必迅速破案將嫌犯繩之以法，嚴懲暴徒、追查行凶動機；也要求社會局與教育局，務必給小朋友最好的安置與照顧」。

同時陳其邁也強調，「社會局已立即派社工到現場協助安撫孩子，交由親屬安置照顧，後續持續關心孩子的情形，並連結教育局的輔導資源陪伴，學校已經啟動輔導機制，協助他們在返校後安心就學，輔導諮商中心也會介入協助。警方也於3小時內火速破案」。